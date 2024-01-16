Франція

Проте форвард поки що ні з ким не домовився.

ПСЖ хоче продовжити контракт із Кіліаном Мбаппе на колишніх умовах, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Зарплата француза у разі продовження угоди з паризьким клубом становитиме близько 70 мільйонів євро до сплати податків. Пропозиція була зроблена ще кілька місяців тому і залишається чинною.

Кіліан обіцяв повідомити президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфі про своє рішення, але ще не зробив цього. З Реалом він також нічого не погодив.

У поточному сезоні Мбаппе провів 17 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 19 голів та 3 асисти.