Франція

Бразильський захисник продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.

Аль-Хіляль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Марселя Ренаном Лоді.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, клуби оформили орендну угоду з обов'язковою опцією викупу.

У зв'язку із цим 25-річний бразилець підписав контракт до літа 2027 року, а Марсель отримає близько 20 мільйонів євро.

Цього сезону Лоді провів 23 матчі, в яких віддав одну гольову передачу.

Після 19 турів Аль-Хіляль лідирує у чемпіонаті Саудівської Аравії, випереджаючи Ан-Наср на сім очок.