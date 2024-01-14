Інше 14 січня 2024, 16:57 Аль-Хіляль практично узгодив деталі контракту з Лоді Гравець можливо продовжить виступи у новому чемпіонаті. Ренан Лоді - Getty Images 14 січня 2024, 16:57 Аль-Ахлі близький до оформлення контракту із Ренаном Лоді. Наразі перемовини виходять у фінальну стадію і буде підписано угоду найближчим часом. Сума відступних складатиме 20 мільйонів євро. Україна на ЄВРО-2024, трофей Довбика та Циганкова і новий чемпіон АПЛ: найбільш очікувані події 2024 року Цього сезону у складі Марселя він провів 23 матчі і віддав один асист. Люди Ренан Лоді Команди Аль-Ахлі Марсель Джерела Фабріціо Романо Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте