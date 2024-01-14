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Гравець можливо продовжить виступи у новому чемпіонаті.

Аль-Ахлі близький до оформлення контракту із Ренаном Лоді.

Наразі перемовини виходять у фінальну стадію і буде підписано угоду найближчим часом.

Сума відступних складатиме 20 мільйонів євро.

Україна на ЄВРО-2024, трофей Довбика та Циганкова і новий чемпіон АПЛ: найбільш очікувані події 2024 року

Цього сезону у складі Марселя він провів 23 матчі і віддав один асист.