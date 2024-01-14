Аль-Ахлі близький до оформлення контракту із Ренаном Лоді. 

Наразі перемовини виходять у фінальну стадію і буде підписано угоду найближчим часом. 

Сума відступних складатиме 20 мільйонів євро. 

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Цього сезону у складі Марселя він провів 23 матчі і віддав один асист. 