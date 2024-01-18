Франція

Джованні Рейна може перебратись у Францію.

Майбутній суперник Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи Марсель намагається підсилити атаку. Французький клуб хоче здійснити трансфер атакуювльного півзахисника дортмундської Боруссії Дортмунд Джованні Рейни.

Як повідомляє L'Equipe, Боруссія готова відпустити гравця після того, як орендувала у Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо.

Відомо, що 21-річного гравця хоче бачити у команді тренер Дженнаро Гаттузо.

Попри те, що в Рейни чинний контракт із Боруссією діє лише до 2025 року, за нього проситимуть не менше 20 млн євро.

У поточній кампанії Джованні зіграв 11 матчів (319 хвилин).