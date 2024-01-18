Україна

Мірча Луческу озвучив головну причину відходу з Динамо.

Ексголовний тренер київського Динамо Мірча Луческу пояснив, чому він покинув клуб.

"Пішло 14 гравців, я не здався і перебудував команду з молоддю. Я хотів бути поруч із ними у цій поганій ситуації. Багато футболістів виросли разом зі мною, вони сильні та зроблять кар'єру. Але коли бомбардування міст посилилося, я більше не міг цього терпіти. Мені щодня дзвонили з дому, дуже хвилювалися. Тому в листопаді я поїхав, дорога була важка, але зрештою я прибув до Бухаресту", — розказав Луческу в інтерв'ю Il Tirreno.

Раніше, Луческу заявив, що йому важко жити без футболу.