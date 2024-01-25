Франція

35-річний серб змінить клуб, але залишиться у Франції.

Півзахисник Ренна Неманья Матич найближчим часом стане гравцем Ліона, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на журналіста RMC Sport Фабріса Хокінса.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 35-річного серба, який вже встиг узгодити контракт із "ткачами" до літа 2026 року.

Цього сезону Матич, який перейшов до Ренна з Роми минулого літа, провів 19 матчів, у яких віддав три гольові передачі.

Після 18 турів Ліон набрав 16 очок і посідає 16 місце в Лізі 1, а Ренн йде десятим, набравши 22 бали.