Франція

Неприємна ситуація для 31-річного француза Жонатана Клосса.

Захисник Марселя Жонатан Клосс може залишити французький клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє L'Equipe.

31-річного француза було замінено на 35 хвилині зустрічі Ліги 1 проти Монако (2:2), а після гри головний тренер "провансальців" відкрито заявив: "Я повинен довіряти своїм гравцям".

За інформацією джерела, італійський фахівець запідозрив футболіста у брехні, який симулював травму, послаблюючи захист своєї команди.

Зазначається, що Марсель у терміновому порядку має намір позбутися Клосса і хоче запропонувати його кільком клубам через посередників — одним із варіантів є турецький Галатасарай, який шукає правого захисника.

Контракт Клосса розрахований до літа 2025 року. У поточному сезоні він провів 28 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав вісім асистів.

Нагадаємо, Марсель є суперником Шахтаря з 1/16 фіналу Ліги Європи. Перша гра відбудеться 15 лютого.

Після 19 турів Марсель набрав 29 очок і посідає сьоме місце у Лізі 1.