"Ткачі" зробили пропозицію у розмірі 17,6 мільйонів євро.
Саїд Бенрахма, Getty Images
30 січня 2024, 12:19
Вінгер Вест Гема Саїд Бенрахма може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, у послугах 28-річного алжирця зацікавлений Ліон, який вже зробив пропозицію у розмірі 17,6 мільйона євро плюс бонуси.
Зазначається, що "молотобійці" поки що думають над пропозицією і клуб поки не прийняв остаточного рішення.
Джерело додає, що власник Ліона Джон Тейлор є шанувальником Бенрахма від часів його виступів за Брентфорд.
Цього сезону Бенрахма провів 22 матчі, в яких відзначився двома гольовими передачами.
Нагадаємо, раніше склад Ліона поповнив півзахисник Неманья Матич.