Франція

"Ткачі" зробили пропозицію у розмірі 17,6 мільйонів євро.

Вінгер Вест Гема Саїд Бенрахма може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного алжирця зацікавлений Ліон, який вже зробив пропозицію у розмірі 17,6 мільйона євро плюс бонуси.

Зазначається, що "молотобійці" поки що думають над пропозицією і клуб поки не прийняв остаточного рішення.

Джерело додає, що власник Ліона Джон Тейлор є шанувальником Бенрахма від часів його виступів за Брентфорд.

Цього сезону Бенрахма провів 22 матчі, в яких відзначився двома гольовими передачами.

Нагадаємо, раніше склад Ліона поповнив півзахисник Неманья Матич.