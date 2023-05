Нападник Вест Гема Саїд Бенрахма став автором найгарматнішого результативного удару англійської Прем'єр-ліги за підсумками сезону-2022/23. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

27-річний алжирець забив призовий гол у ворота Крістал Пелес (1:2) у листопаді минулого року. У тій ситуації Саїд обіграв двох суперників, після чого завдав гарматного удару у лівий верхній кут воріт "склярів".

Після удару алжирського форварда м'яч розігнався до 107,17 км/год. Це був найгарматніший удар нинішнього сезону АПЛ з-за меж штрафного майданчика.

