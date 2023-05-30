Англія

М'яч після удару алжирського форварда розігнався до 107,17 км/год.

Нападник Вест Гема Саїд Бенрахма став автором найгарматнішого результативного удару англійської Прем'єр-ліги за підсумками сезону-2022/23. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

27-річний алжирець забив призовий гол у ворота Крістал Пелес (1:2) у листопаді минулого року. У тій ситуації Саїд обіграв двох суперників, після чого завдав гарматного удару у лівий верхній кут воріт "склярів".

Після удару алжирського форварда м'яч розігнався до 107,17 км/год. Це був найгарматніший удар нинішнього сезону АПЛ з-за меж штрафного майданчика.

Таким чином, Бенрахма став другим гравцем, який отримав приз від Oracle після того, як минулого сезону вперше він був вручений колишньому гравцю Манчестер Сіті та Шахтаря Фернандіньо.

Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем і найкращим молодим футболістом сезону в АПЛ був визнаний нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд.