Франція

Гравець приєднається до клубу на правах оренди.

Лівий вінгер Вест Гема Саїд Бенрахма близький до тимчасової зміни клубної прописки, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Ліон домовився з лондонцями про перехід 28-річного алжирця на правах оренди. Французький клуб також отримає право викупу гравця за суму близько 12 мільйонів євро.

За оренду Бенрахма Ліон має віддати близько 5 мільйонів євро. Сьогодні, 31 січня, гравець має дати "зелене світло", схваливши свій трансфер.

У цьому сезоні вінгер взяв участь у 22 матчах Вест Гема у всіх турнірах, відзначившись асистом. Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2026 року.