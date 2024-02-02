Нідерландський захисник Баварії Маттейс де Лігт не забажав переїжджати до Парижу.
МАТТЕЙС ДЕ ЛІГТ, GETTY IMAGES
02 лютого 2024, 09:15
ПСЖ шукав заміну травмованому Мілану Шкриньяру. Увагу паризьких багатіїв привернув захисник Баварії
Маттейс де Лігт, проте трансферу не судилося відбутись.
Як повідомляє французьке видання L’Equipe, в останній день зимового трансферного вікна ПСЖ намагався підписати 24-річного футболіста, але отримав відмову від самого де Лігта.
У поточному сезоні де Лігт провів 9 матчів у Бундеслізі та забив один гол.
Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед стане реальним претендентом на де Лігта влітку, якщо залишиться тен Гаг.