ПСЖ шукав заміну травмованому Мілану Шкриньяру. Увагу паризьких багатіїв привернув захисник Баварії 
Маттейс де Лігт, проте трансферу не судилося відбутись.

Як повідомляє французьке видання L’Equipe, в останній день зимового трансферного вікна ПСЖ намагався підписати 24-річного футболіста, але отримав відмову від самого де Лігта.

У поточному сезоні де Лігт провів 9 матчів у Бундеслізі та забив один гол.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед стане реальним претендентом на де Лігта влітку, якщо залишиться тен Гаг.