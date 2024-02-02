Франція

Нідерландський захисник Баварії Маттейс де Лігт не забажав переїжджати до Парижу.

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Маттейс де Лігт, проте трансферу не судилося відбутись.

Як повідомляє французьке видання L’Equipe, в останній день зимового трансферного вікна ПСЖ намагався підписати 24-річного футболіста, але отримав відмову від самого де Лігта.

У поточному сезоні де Лігт провів 9 матчів у Бундеслізі та забив один гол.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед стане реальним претендентом на де Лігта влітку, якщо залишиться тен Гаг.