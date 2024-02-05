Франція

Француз продовжить кар'єру в мадридській команді.

Кіліан Мбаппе може отримати під 100 млн євро за підписання контракту з Реалом, повідомляє El Debate.

Очікується, що форвард укладе з мадридцями договір терміном на 6 років.

Зарплата — 32 млн євро на рік після сплати податків, бонус за підписання контракту — близько 100 млн євро. При цьому Кіліан володітиме приблизно 60% своїх іміджевих прав.

У поточному сезоні Кіліан провів 19 матчів у французькій Лізі 1: на його рахунку 20 голів і 4 результативні передачі.