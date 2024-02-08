Франція

У клубі не можуть домовитися щодо викупу цього стадіону.

ПСЖ може залишити Парк де Пренс і виступати на другій арені - повідомляє ресурс The Athletic.

Головною проблемою є відмова міської ради продати стадіон.

Клуб намагався купити його декілька разів, щоб збільшити доходи від матчів, але мав відмову. Зараз ПСЖ, що готує варіанти на випадок трансферу Кіліана Мбаппе у Реал, лише орендує арену до 2043 року.

Є варіант із можливістю купити Стад де Франс, втім команда відмовилася від цього. Таким чином, у клубі вирішили більше не вкладати гроші у модернізацію нинішнього стадіону і шукати можливості знайти іншу арену.