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Словенець відмовився йти на четвертий термін.

Президент УЄФА Александер Чеферін не буде балотуватися на переобрання у 2027 році. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Нагадаємо, конгрес УЄФА підтримав поправку про занулювання першого терміну президента організації Чеферіна. Проте словенець не скористається такою можливістю.

"Я прийняв рішення. Я більше не планую балотуватись у 2027 році. Одна з причин – необхідність "свіжої" крові, інша – я не можу проводити багато часу з сім'єю, і не зможу це робити ще довго", — сказав Чеферін на підсумковій пресконференції конгресу УЄФА.

Нагадаємо, що раніше Чеферін висловлювався з приводу фінансового фейр-плей.