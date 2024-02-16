Україна

Дивіться товариський матч за участю українського клубу на передсезонних зборах.

Дніпро-1 продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Юрія Максимова буде чинний чемпіон Латвії – РФШ. Це буде останній спаринг для дніпрян.

Стартовий свисток пролунає об 11:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 — РФШ:

Нагадаємо, після першої половини сезону Дніпро-1 набрав 34 очки після 17 турів і посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ.