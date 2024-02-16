Ліга Європи

Капітан Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував нічию з Марселем (2:2) в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар у Гамбурзі приймав Марсель. Поєдинок завершився результативною нічиєю (2:2). Після гри півзахисник "гірників" Тарас Степаненко в коментарі ютуб-каналу Шахтаря підбив підсумки матчу, висловився про поєдинок у відповідь, який відбудеться за тиждень та прокоментував гру нападника "провансальців" П'єра-Емеріка Обамеянга.

Про матч

"Гарно грали, а іноді були моменти, коли ми домінували. Створили багато моментів, але пропустили за рахунок своїх помилок. Довелось проявляти характер — двічі відігруватись. Треба ці помилки прибирати й працювати над тим, щоб у Марселі бути більш сконцентрованими.

Заробили очко. Адже ми відігравались. Пропустили вдруге дуже пізно і відігрались наприкінці матчу. Але якщо дивитись на цілу гру, то могли заробити більше".

Про матч-відповідь

"Думаю, найважливішим буде перемога. Це команда, в якої дуже гарна підтримка. Бачили й в цьому матчі перфоманс, думаю, у Марселі буде ще кращий. Буде повний стадіон. В принципі ми звикли грати так, нам за щастя грати на заповнених стадіонах. Тому просто грати у свій футбол та ні про що не перейматися".

Про Обамеянга

"Він досвідчений гравець, багато грав у топклубах Європи, тому знає, де, як і що, лідер команди. Якщо правильно грати, концентровано, знати його найсильніші сторони – це можна зробити. Але коли у гравця є якість, іноді він може сам вирішити гру, забити гол, віддати передачу. Це футбол, неможливо все закрити, всі припускаються помилок".

На Football.ua доступний огляд матчу Шахтар — Марсель.