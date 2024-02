УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання найкращого гравця за підсумками перших матчів 1/16 фіналу Ліги конференцій.

На нагороду претендують чотири футболісти:

- нападник Молде Фредрік Гульбрандсен — два забиті м'ячі і чотири створені моменти в матчі проти Легії (3:2);

- півзахисник Юніона Матіас Расмуссен — гол та асист, а також 77% точних передач у зустрічі проти Айнтрахта (2:2);

- хавбек Штурма Томі Хорват — дві гольові передачі та 82% точних передач у матчі проти Слована (4:1);

- півзахисник Буде-Глімт Альберт Гренбек — дубль та 77% точних передач у поєдинку з Аяксом (2:2).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА оголосив імена чотирьох номінантів на звання автора найкращого голу тижня.

На нагороду претендують півзахисник Легії Жозуе, хавбек Аякса Стівен Бергейс, нападник Штурма Міка Бієрет та хавбек Буде-Глімт Гренбек.

🤤 Biereth's outside-the-boot finish

🔥 Josué's incredible volley

👏 Grønbæk finishing off a brilliant move

😱 Berghuis' 97th minute lob



Tap below to vote for your #UECLGOTW! @Heineken || #UECL