Франція

Клуб впевнений щодо трансферу форварда до команди з іспанського чемпіонату.

ПСЖ у приватній розмові підтвердив трансфер Кіліана Мбаппе до Реалу - повідомляє AS.

Президент Нассер Аль-Хелаїфі в розмові з довіреними людьми сказав, що трансфер Кіліана у іспанський гранд на 100% відбудеться насутпного літа.

Мбаппе налаштований відправитися саме у Реал, навіть не дивлячись на інтерес з боку інших клубів. Угода має бути оформлена найближчим часом.

Цього сезону 25-річний гравець провів 31 матч в усіх можливих турнірах, забив 32 голи та віддав 7 асистів.