Клуб впевнений щодо трансферу форварда до команди з іспанського чемпіонату.
Кіліан Мбаппе - Getty Images
19 лютого 2024, 15:35
ПСЖ у приватній розмові підтвердив трансфер Кіліана Мбаппе до Реалу - повідомляє AS.
Президент Нассер Аль-Хелаїфі в розмові з довіреними людьми сказав, що трансфер Кіліана у іспанський гранд на 100% відбудеться насутпного літа.
Мбаппе налаштований відправитися саме у Реал, навіть не дивлячись на інтерес з боку інших клубів. Угода має бути оформлена найближчим часом.
Цього сезону 25-річний гравець провів 31 матч в усіх можливих турнірах, забив 32 голи та віддав 7 асистів.