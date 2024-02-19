Іспанія

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе завершив свій перехід до мадридського Реала.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе та мадридський Реал підписали угоду, згідно з якою француз стане гравцем "королівського клубу" з 1 липня 2024 року. Про це повідомляє іспанське видання Marca.

За інформацією джерела, сторони підписали угоду два тижні тому. Також відомо, що останніми днями один із клубів досліджував можливість зробити пропозицію Кіліану, але оточення гравця відмовило, оскільки француз вже зробив остаточний вибір на користь мадридців. Який саме клуб хотів переманити Мбаппе — не повідомляється.

Кіліан узгодив контракт з Реалом на п'ять років.

Раніше була інформація, що Мбаппе зароблятиме в Реалі близько 30 мільйонів євро за сезон. Футболіст гратиме в мадридському клубі під десятим номером.