Франція

Італійський наставник покидає французький клуб.

Марсель на своєму офіційному сайті повідомив про звільнення головного тренера Дженнаро Гаттузо.

Разом з італійським наставником "провансальців" покидає тренерський штаб. Причиною відставки, ймовірно, стали невдалі результати. Остання перемога Марселя у всіх турнірах датується 7 січня. Тоді "провансальці" мінімально перемогли представника п'ятого дивізіону чемпіонату Франції Тьйонвіль в Кубку (1:0). В Лізі 1 Марсель востаннє перемагав ще у 2023 році. Команда була близькою до першої перемоги у 2024 році в грі Ліги Європи проти Шахтаря, але українці не дозволили себе здолати — 2:2.

Минулими вихідними сталась чергова поразка Марселя в чемпіонаті. На цей раз команда поступилась Бресту (0:1).

Раніше повідомлялось, що Жан-Луї Гассе очолить Олімпік Марсель після відставки італійця Дженнаро Гаттузо.

Гаттузо очолив Марсель у вересні 2023 року. Його контракт з клубом був розрахований до кінця поточного сезону.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря відбудеться найближчого четверга. Початок — о 22:00.