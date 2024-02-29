Паризький клуб бачить в Хаві Сімонсі заміну Кіліану Мбаппе.
ХАВІ СІМОНС - GETTY IMAGES
29 лютого 2024, 17:52
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заявив, що паризький клуб стежить за прогресом вінгера Хаві Сімонса, який зараз виступає за Лейпциг на правах річної оренди.
"Він гравець Парі Сен-Жермен, тому, очевидно, ми уважно спостерігаємо за ним. Я не хочу говорити дуже багато, я поважаю Лейпциг, але так — ми підтримуємо контакт і стежимо за прогресом Хаві", - сказав Енріке.
Раніше повідомлялось, що Хаві Сімонс наступного літа може замінити Кіліана Мбаппе у ПСЖ.
Цього сезону 20-річний гравець провів 31 матч в усіх можливих турнірах, забив 8 голів і віддав 9 асистів.