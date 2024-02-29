Франція

Паризький клуб бачить в Хаві Сімонсі заміну Кіліану Мбаппе.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заявив, що паризький клуб стежить за прогресом вінгера Хаві Сімонса, який зараз виступає за Лейпциг на правах річної оренди.

"Він гравець Парі Сен-Жермен, тому, очевидно, ми уважно спостерігаємо за ним. Я не хочу говорити дуже багато, я поважаю Лейпциг, але так — ми підтримуємо контакт і стежимо за прогресом Хаві", - сказав Енріке.

Раніше повідомлялось, що Хаві Сімонс наступного літа може замінити Кіліана Мбаппе у ПСЖ.

Цього сезону 20-річний гравець провів 31 матч в усіх можливих турнірах, забив 8 голів і віддав 9 асистів.