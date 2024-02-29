Італія

Півзахисник Ювентуса Поль Погба відреагував на свою дискваліфікацію.

Сьогодні, 29 лютого, стало відомо, що півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба отримав тривалу дискваліфікацію за вживання заборонених речовин. 30-річного француза усунуто від футболу на чотири роки. Такий термін для футболіста у грудні минулого року вимагала антидопінгова прокуратура.

Француз відреагував на рішення Національного антидопінгового трибуналу (NADO) Італії.

"Мені сьогодні повідомили про рішення NADO Italia і я вважаю, що вердикт є невірним.

Мені сумно, я шокований і моє розбите серце від того, що в мене відібрали все, що я побудував у своїй професійній кар'єрі.

Коли я звільнюся від юридичних обмежень, стане зрозумілою вся історія, але я ніколи свідомо і навмисно не приймав жодних добавок, що порушують антидопінгові норми.

Як професійний спортсмен, я ніколи не зробив би нічого, що могло б підвищити мої показники з використанням заборонених речовин, я завжди поважав і не обманював колег-спортсменів, а також уболівальників команд, за які виступав.

Результат оголошеного сьогодні рішення я оскаржу в Спортивному Арбітражному суді", — написав футболіст у своєму інстаграмі.