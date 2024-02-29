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Колишнього тренера збірної Алжиру звільнили на тлі провалу на Кубку Африки.

На сайті футбольної федерації Алжиру з'явилось повідомлення про призначення нового головного тренера. Ним став швейцарець боснійського походження Владимир Петкович.

Деталі угоди не розголошуються.

На цій посаді Петкович змінив Джамеля Белмаді, звільненого після провалу на Кубку африканських націй.

Владимир Петкович перебував без роботи з лютого 2022 року, коли залишив Бордо. Раніше 60-річний фахівець очолював збірну Швейцарії, Лаціо, Сьон, Янг Бойз та інші команди.