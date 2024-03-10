Франція

Для команди Луїса Енріке це вже третя нічия поспіль.

ПСЖ у матчі 25 туру французької Ліги 1 на своєму полі не зміг обіграти Реймс. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Вже на сьомій хвилині гості відкрили рахунок зусиллями Маршалла Мунетсі, але за 10 хвилин парижани зрівняли цифри на табло завдяки автоголу Юніса Абдельхаміда.

Ще за дві хвилини парижани вийшли вперед, а автором голу став Гонсалу Рамуш. Однак на останній хвилині першого тайму Умар Діакіті зрівняв рахунок.

Нападник парижан Кіліан Мбаппе з'явився на полі на 73 хвилині, але допомогти своїй команді здобути перемогу не зміг.

Таким чином, ПСЖ втретє поспіль поділив очки у чемпіонаті. Після 25 ігор ПСЖ набрав 56 очок та на 10 балів випереджає Брест. Реймс має 35 очок і дев'ятий рядок.

Огляд матчу:

ПСЖ — Реймс 2:2

Голи: Абдельхамід, 17 (автогол), Рамуш, 19 — Мунетсі, 7, Діакіте, 45.