Франція

Костариканський голкіпер не продовжуватиме контракт з паризьким клубом.

Воротар ПСЖ Кейлор Навас змінить клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, 37-річний костариканець не продовжуватиме контракт з паризьким клубом і залишить склад парижан наступного літа.

Також зазначається, що минулої зими Кейлор відмовився від трансферу, оскільки має намір отримати підписний бонус від нового клубу, до якого він перейде у якості вільного агента.

У нинішньому сезоні Навас провів лише чотири матчі, з яких один на нуль при чотирьох пропущених м'ячах.