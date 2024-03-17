Франція

Відбувся черговий матч французької першості.

ПСЖ у матчі 26 туру французької Ліги 1 у гостях обіграв Монпельє з рахунком 6:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 14 хвилині зусиллями Вітіньї, а за вісім хвилин Мбаппе подвоїв перевагу парижан. Проте ще до перерви господарі поля зрівняли цифри на табло, а авторами голів стали Норден та Саваньє.

На початку другого тайму команда Луїса Енріке двічі вразила ворота Монпельє — спершу Мбаппе оформив дубль, а потім Лі Кан Ін збільшив перевагу гостей.

Потім на 63 хвилині Мбаппе оформив хет-трик, а остаточну крапку в матчі поставив Мендеш за хвилину до кінця основного часу гри.

Після 26 турів ПСЖ набрав 59 очок та на 12 балів випереджає Брест. У Монпельє 26 очок і 14 рядок.

Монпельє – ПСЖ 2:6

Голи: Норден, 30, Саваньє, 45+1 (пен) — Вітінья, 14, Мбаппе, 22, 50, 63, Лі Кан Ін, 53, Мендеш, 89.

Монпельє:Берто — Мінкареллі (Сако, 70), Куяте, Омерагич, Чато — Леруа, Феррі — Кулабалі (Адамс, 59), Саваньє (Жульєн, 90), Норден (Фаяд, 60) — Хазрі (Аль-Тамарі, 59).

ПСЖ: Доннарумма — Ернандес (Мендеш, 46), Бералдо (Мукієле, 70), Перейра, Хакімі — Вітінья, Угарте, Лі Кан Ін (Маюлу, 70) — Мбаппе, Баркола (Заїр-Емері, 62), Коло Муані (Рамуш, 62).

Попередження: Бералдо, Доннарумма, Мендеш.