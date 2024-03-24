Франція

Видатний показник.

23-го березня, збірна Франції в товариському матчі приймала збірну Німеччини (0:2).

Для головного тренера "трикольорових" Дідьє Дешама цей матч став юбілейним, 150-м, на чолі французької національної команди.

За 150 матчів у Дешама 97 перемог, 29 нічиїх та 24 поразки.

55-річний фахівець працює головним тренером збірної Франції з восьмого липня 2012 року. За цей час "сині" виграли чемпіонат світу-2018 та по одному разу грали в фіналах чемпіонату Європи (2016) та світу (2022).