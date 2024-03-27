Захисник ПСЖ Маркіньйос та півзахисник Марко Асенсіо зможуть допомогти паризькій команді після березневої міжнародної паузи. Про це повідомляє GFNF.

За інформацією джерела, обидва футболісти відновилися після травм і вже розпочали тренування в загальній групі команди Луїса Енріке.

Нагадаємо, бразилець пропустив кілька матчів через повторну травму ахілла, а іспанець отримав м'язове пошкодження на початку березня.

У нинішньому сезоні Маркіньйос провів 26 матчів, у яких віддав два асисти. На рахунку Асенсіо 19 ігор, п'ять голів та чотири гольові передачі.

Свій найближчий матч ПСЖ проведе проти Марселя у Лізі 1. Гра відбудеться 31 березня.