Франція

Одразу два футболісти залишили лазарет паризького клубу.

Захисник ПСЖ Маркіньйос та півзахисник Марко Асенсіо зможуть допомогти паризькій команді після березневої міжнародної паузи. Про це повідомляє GFNF.

За інформацією джерела, обидва футболісти відновилися після травм і вже розпочали тренування в загальній групі команди Луїса Енріке.

Нагадаємо, бразилець пропустив кілька матчів через повторну травму ахілла, а іспанець отримав м'язове пошкодження на початку березня.

У нинішньому сезоні Маркіньйос провів 26 матчів, у яких віддав два асисти. На рахунку Асенсіо 19 ігор, п'ять голів та чотири гольові передачі.

Свій найближчий матч ПСЖ проведе проти Марселя у Лізі 1. Гра відбудеться 31 березня.