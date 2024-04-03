Франція

Реал — один із претендентів на французького футболіста.

Центральний захисник Лілля Лені Йоро може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у послугах 18-річного француза зацікавлений мадридський Реал та ще кілька європейських клубів.

Лілль також старанно намагається домовитися про новий контракт, але поки що всі спроби були невдалими, а його угода розрахована до літа 2025 року.

Зазначається, що Лені ще не визначився зі своїм майбутнім, але його вибір має стати відомим до кінця квітня.

Нинішнього сезону Йоро провів 34 матчі, в яких забив три м'ячі.