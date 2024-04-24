Франція

Цей матч може стати чемпіонським для парижан.

У перенесеному поєдинку 29 туру французької Ліги 1 ПСЖ у гостях розгромив Лорьян із рахунком 4:1.

Перемогу команді Луїса Енріке принесли оформлені дублі у виконанні нападників Кіліана Мбаппе та Усмана Дембеле. Єдиний гол у складі господарів поля забив Мохамед Бамба.

Таким чином, ПСЖ опинився за крок від чемпіонського титулу в Лізі 1. Для того, щоб парижани достроково здобули титул вже сьогодні, Монако має втратити очки в матчі проти Лілля, який проходить у цей момент.

Після 30 турів ПСЖ набрав 69 очок і лідирує у чемпіонаті Франції, випереджаючи Монако на 14 очок.

Лорьян – ПСЖ 1:4

Голи: Бамба, 73 — Дембеле, 19, 60, К. Мбаппе, 22, 90.

Лорьян: Мвого — Туре, Лапорт, Аджей — Йонгва (Менді, 61), Луза (Абержель, 68), Бакайоко, Калулу (Кацеріс, 79) - Понсо, Карі (Буанані, 61) — Крупі (Бамба, 68).

ПСЖ: Доннарумма — Мендеш (Е. Мбаппе, 73), Ернандес (Мукієле, 64), Шкрініар, Заг — Лі Кан Ін (Угарте, 61), Руїс, Маюлу (Солер, 61), К. Мбаппе, Дембеле, Рамуш (Коло-Муані, 62).

Попередження: Бакайоко — Мендеш.