Франція

ПСЖ не вдалось оформити дострокове чемпіонство перед матчем ЛЧ з Боруссією.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував нічию з Гавром (3:3) в матчі чемпіонату Франції.

"Чи не страшно, що святкування чемпіонства не відбулося сьогодні ввечері на домашньому стадіоні? Ми чемпіони. Святкування мене не хвилює. У нас +27 за різницею голів із командою, яка йде на другому місці, я вже почуваюся чемпіоном. Навіть якщо ми більше не наберемо жодного очка, ми виграємо титул.

Попереду фінал Кубка Франції, ми постараємося вийти у фінал Ліги чемпіонів. У команди найкращий момент у сезоні.

Нічия з Гавром? Мене не хвилює, чи я залишусь непереможним. Цей гол (третій в матчі — прим.) дає нам титул. Також це була реакція на лють, яку я відчував через те, що ми грали недостатньо добре. Нам не дістає двох титулів, і ми зробимо все, щоб їх здобути", – сказав Енріке.