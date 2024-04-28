Англія

Захисник Евертона Віталій Миколенко про адаптацію в чемпіонаті Англії.

Понад двох років тому Віталій Миколено перейшов із Динамо в Евертон. В мерсисайдському клубі Миколенко став основним гравцем, але задля статусу основного гравця йому довелось пройти через період адаптації.

"Мені подобається проводити матчі кожні три чи чотири дні. Особливо добре, коли перемагаєш, відчуваю, що тоді можу краще відновитися. Коли програєш, відчуваєш погані емоції – мені як гравцеві важче відновлюватись після поразки. Фізично відновитись можна, але морально складніше.

Коли два роки тому перейшов до Евертона, відчув любов наших уболівальників уже в першій же грі. Завжди намагаюся допомогти своїй команді битися за Евертон. У футболі для мене найголовніше – грати на 100 відсотків у кожній грі. Відчуваю, що цього сезону граю набагато краще, ніж минулого. Відчуваю, що стаю стабільнішим, а це дуже важливо", – сказав Миколенко.

Нагадаємо, в матчі з Ліверпулем Миколенко травмував гомілку.