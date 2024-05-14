Франція

Це останній сезон француза на батьківщині.

Нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе було визнано найкращим гравцем нинішнього сезону Ліги 1 за версією футболістів та тренерів Франції. Про це повідомляє прес-служба UNFP.

Цього сезону 25-річний француз провів 29 матчів у чемпіонаті Франції, в яких забив 27 голів та віддав сім результативних передач.

ПСЖ достроково гарантував собі чемпіонський титул у Лізі 1, а для Мбаппе це був останній сезон у Франції.

Очікується, що цього літа Мбаппе поповнить склад мадридського Реала на правах вільного агента.

Раніше ПСЖ спростував інформацію про бійку між Мбаппе та президентом клубу.