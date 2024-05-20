Двоє гравців ПСЖ отримали почесні нагороди.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
20 травня 2024, 00:45
Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром сезону в Лізі 1.
Форвард ПСЖ забив 27 голів у 29 матчах чемпіонату. Другим у списку став форвард Лілля Жонатан Девід, на рахунку якого 19 голів у 33 іграх, третім — Александр Ляказетт із Ліона з 18 голами у 28 матчах.
Найкращим асистентом сезону став вінгер ПСЖ Усман Дембеле — на його рахунку 8 гольових передач у 26 іграх.
Стільки ж асистів віддали півзахисник Лілля Ейнджел Гомес, який відіграв 31 матч, і хавбек Бреста Ромен Дель Кастійо з 33 матчами в сезоні.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе покине ПСЖ після закінчення сезону.