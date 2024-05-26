Франція

Реакція іспанця на відхід Мбаппе.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке після перемоги у фінальному матчі Кубка Франції над Ліоном (2:1) прокоментував відхід форварда Кіліана Мбаппе.

"У мене була можливість тренувати Кіліана цього сезону. Для нього це був складний сезон. Після семи років і багатьох успіхів дуже важко прощатися.

Він завжди був готовий допомогти своїй команді. Сьогоднішній вечір став вишенькою на торті, хоча він і не забив. Але він взяв участь у всіх епізодах.

Заміни для Кіліана Мбаппе немає. Тільки команда з амбіціями може його замінити. І, можливо, чотири, п’ять або шість трансферів гравців.

Ми спробуємо отримати більше як команда без Мбаппе. Це буде виклик для всіх гравців, які прийдуть до нас. Ми хочемо увійти в історію і виграти Лігу чемпіонів. Я не знаю, коли ми виграємо, але ми виграємо", — сказав Енріке.

Нагадаємо, Мбаппе купив маєток у Мадриді за 18 млн євро.