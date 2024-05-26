Україна

Луганська команда посіла 10-те місце.

Тренер луганської Зорі Юрій Коваль підбив підсумки сезону-2023/24.

"Цей сезон був для нас провальним. Особливо його осіння частина. Навесні зуміли стабілізувати ситуацію, хоча кінцівка чемпіонату була складною. Велика кількість травм, а вже коли вирішили задачу мінімум, то почали експериментувати зі складом, щоб подивитися на деяких хлопців в ділі.

Будемо рухатися вперед та працювати далі", — сказав Коваль.

Вашій увазі підсумки 30-го туру УПЛ.