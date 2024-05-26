Україна

Тренер Миная озвучив плани команди.

Головний тренер Миная Желько Любенович прокоментував виліт команди до Першої ліги.

"З неділі починаємо готуватись до Першої ліги. Сподіваюсь, у нас будуть пропозиції по футболістах. Хочеться, щоб вони пішли на підвищення. Будемо займатись комплектацією команди на новий сезон. Стоїть задача — за один рік повернутись в УПЛ. Зробимо все для цього.

Яке моє майбутнє у Минаї? В мене ще рік контракту з клубом. Залишаюсь в Минаї, та буду тут працювати", — сказав Любенович.

Вашій увазі підсумки 30-го туру УПЛ.