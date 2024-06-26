Франція

Нова угода з 25-річним італійцем буде розрахована до літа 2028 року.

Воротар ПСЖ та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма незабаром може продовжити контракт із французьким клубом. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, після Євро-2024 керівництво парижан обговорить із 25-річним італійцем новий контракт, який буде розрахований до літа 2028 року.

Його нинішній контракт діє до літа 2026 року. Він став гравцем ПСЖ влітку 2021 року.

Минулого сезону Доннарумма провів 42 матчі, з яких 16 на нуль при 38 пропущених м'ячах.