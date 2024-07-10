Усе через той самий конфлікт гравця з дівчиною.
Мейсон Грінувуд, Getty Images
10 липня 2024, 13:34
На початку 2022 року англійського нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда арештували через підозру в насильницьких діях по відношенню до власної дівчини.
Однак згодом обвинувачення з 22-річного виконавця таки були зняти, і він продовжив професійну кар’єру з орендою до іспанського Хетафе на минулий сезон.
Наразі ж футболісту настав час повертатись до "Червоних дияволів", які, судячи з усього, були б цілком не проти, аби їхній футболіст підшукав собі новий клуб.
Власне, Грінвуд уже це зробив, погодившись на перехід до французького Марселя.
Проте зіпсована репутація футболіста дала про себе знати — мер міста Марсель Бенуа Паян виступив проти підписання клубом цього виконавця.
"Я попрошу президента Марселя не підписувати Мейсона Грінвуда.
Я не хочу, щоб клуб мого міста, мій улюблений клуб, був покритий ганьбою через того, хто б’є свого партнера", — заявив представник місцевої влади.
Зауважимо, що Мейсоном раніше цікавилась лісабонська Бенфіка.