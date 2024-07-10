Франція

Усе через той самий конфлікт гравця з дівчиною.

На початку 2022 року англійського нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда арештували через підозру в насильницьких діях по відношенню до власної дівчини.

Однак згодом обвинувачення з 22-річного виконавця таки були зняти, і він продовжив професійну кар’єру з орендою до іспанського Хетафе на минулий сезон.

Наразі ж футболісту настав час повертатись до "Червоних дияволів", які, судячи з усього, були б цілком не проти, аби їхній футболіст підшукав собі новий клуб.

Власне, Грінвуд уже це зробив, погодившись на перехід до французького Марселя.

Проте зіпсована репутація футболіста дала про себе знати — мер міста Марсель Бенуа Паян виступив проти підписання клубом цього виконавця.

"Я попрошу президента Марселя не підписувати Мейсона Грінвуда.

Я не хочу, щоб клуб мого міста, мій улюблений клуб, був покритий ганьбою через того, хто б’є свого партнера", — заявив представник місцевої влади.

Зауважимо, що Мейсоном раніше цікавилась лісабонська Бенфіка.