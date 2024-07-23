Франція

Яскрава команда "нульових" переживає не найкращі часи.

Бордо оголосив, що клуб погодився на переведення до третього дивізіону Франції через фінансові проблеми. Французи виступили з офіційною заявою.

"Хоча останніми днями відновилися дискусії, представники FSG повідомили 22 липня ФК Бордо та його акціонерам про відмову стати інвесторами клубу, попри запевнення, надані зацікавленими сторонами.

Таким чином, за відсутності нових інвесторів, Бордо відкликав апеляцію, подану на рішення DNCG від 9 липня 2024 року.

У результаті Бордо приймає санкцію у вигляді пониження у Championnat National 1 на сезон-2024/2025 і буде знову викликаний для представлення свого бюджету DNCG.

Цей період повинен дозволити Бордо повернутися сильнішим і на найвищому рівні. Клуб та його акціонери запевняють уболівальників та всі зацікавлені сторони у бажанні захищати інтереси Клубу", — йдеться у пресреліз.

Минулого сезону Ліги 2 Бордо посів 12-е місце, набравши 51 очко. В сезоні-2008/2009 команда перемагала в чемпіонаті Франції.