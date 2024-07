Іспанія

27-річний футболіст, найімовірніше, продовжить кар'єру в мадридському клубі.

Атлетіко близький до підписання контракту з Артемом Довбиком, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, остаточні деталі потрібно узгодити щодо структури платежів. Сума трансферу складе 40 мільйонів євро — така клаусула в контракті українця.

Що стосується Довбика, то він уже узгодив особистий контракт з Атлетіко і готовий до переходу.

"Here we go, soon", — додав Фабріціо Романо.

Таким чином, скоріше за всього, Довбик замінить в Атлетіко Альваро Морату, котрий перейшов в Мілан.

Минулого сезону Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги, забивши 25 голів та віддавши 10 асистів у 41 матчі.

Раніше повідомлялося, що дубль Довбика не допоміг Жироні обіграти Монпельє.