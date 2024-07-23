27-річний футболіст, найімовірніше, продовжить кар'єру в мадридському клубі.
Артем Довбик, Getty Images
23 липня 2024, 12:57
Атлетіко близький до підписання контракту з Артемом Довбиком, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, остаточні деталі потрібно узгодити щодо структури платежів. Сума трансферу складе 40 мільйонів євро — така клаусула в контракті українця.
Що стосується Довбика, то він уже узгодив особистий контракт з Атлетіко і готовий до переходу.
"Here we go, soon", — додав Фабріціо Романо.
Таким чином, скоріше за всього, Довбик замінить в Атлетіко Альваро Морату, котрий перейшов в Мілан.
Минулого сезону Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги, забивши 25 голів та віддавши 10 асистів у 41 матчі.
Раніше повідомлялося, що дубль Довбика не допоміг Жироні обіграти Монпельє.