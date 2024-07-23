Англія

Іспанець серед головних претендентів.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розповів, чи варто, на його думку, давати "Золотий м'яч" півзахиснику Родрі.

"Його стабільність вражає. Не приховуватиму, я був би щасливий, якби він зміг його отримати.

Але бути серед номінантів чи виграти "Золотий м'яч" – це фантастика; для нього, звичайно, для його сім'ї та друзів, але також для Манчестер Сіті та всього клубу.

Думаю, ніхто не сумнівається, що Іспанія була чудова у всіх аспектах, у кожному матчі, адже не так просто виграти 7 із 7 ігор", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Родрі очолив рейтинг претендентів на "Золотий м'яч"-2024.