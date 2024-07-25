Франція

Французька команда розірве всі контракти з гравцями та закриє свою тренувальну базу.

Бордо незабаром позбудеться професійного статусу, отриманого в 1937 році — про це команда повідомила Федерацію футболу Франції. Про це повідомляє місцеве видання Sudouest.

І це навіть незважаючи на те, що клубу все одно буде дозволено виступати у третьому дивізіоні країни наступного сезону, куди клуб був знижений через свої фінансові проблеми.

Третій дивізіон насправді є "гібридним", оскільки він складається з аматорських та професійних клубів. Коли клуб переводиться в нижчу лігу, він втрачає професійний статус, але може запросити виняток, щоб зберегти його протягом двох сезонів. Таким шляхом минулого сезону пішов Сошо.

Таким чином, проект Бордо ще може існувати, але чи є в цьому сенс — клуб зовсім не має коштів для покриття фонду заробітної плати. Минулого сезону він склав 36 мільйонів євро, у тому числі 25 млн євро лише гравцям та персоналу першої команди. Станом на 30 червня клуб зазнав чистих збитків у розмірі 40 млн євро.

Відмова від професійного статусу призведе до автоматичного розірвання контрактів усіх гравців, зокрема, українського півзахисника Данила Ігнатенка.

Це також призведе до втрати тренувального центру, який буде закритий і "жирондисти" не зможуть отримати жодних компенсацій за можливі трансфери гравців.

У вівторок Бордо постане перед судом з проханням відкрити процедуру судового стягнення, внаслідок якої всі борги (близько 90 млн євро) будуть заморожені.

Без професійних гравців потреба у фінансах значно знижується, проте президенту-власнику клубу Жерару Лопесу все одно доведеться гарантувати в суді, що він має кошти, що дозволять компанії продовжувати свою діяльність, зокрема, виплату зарплат адміністративному персоналу.

Якщо судове стягнення буде схвалено, Бордо доведеться швидко подати лізі бюджет на наступний сезон. Тоді потрібно буде дуже швидко сформувати склад із гравців за аматорськими контрактами.

Якщо Лопес не надасть достатніх гарантій, суд або вимагатиме від нього подати новий план порятунку компанії, або подасть заяву про її ліквідацію.