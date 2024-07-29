Франція

Парижани хочуть підписати зіркового німця.

Керівництво ПСЖ зв'язалося з Баварією щодо трансферу 29-річного півзахисника Йосуа Кімміха. Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.

За інформацією джерела, паризькому клубу тепер відомі запитувана ціна та фінансові умови гравця. Зазначається, що Баварія відкрита до продажу Кімміха.

Повідомляється, що можливий перехід гравця збірної Німеччини не суперечить трансферу півзахисника Бенфіки Жоау Невеша.

Чинний контракт німця з "ротен" розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Минулого сезону Йосуа Кімміх провів за Баварію 43 матчі, в яких він забив 2 голи та віддав 10 результативних передач.