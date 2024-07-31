Франція

Сума трансферу 19-річного португальця становитиме близько 70 мільйонів євро.

Півзахисник Бенфіки Жуан Невеш незабаром стане гравцем ПСЖ, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби змогли погодити трансфер 19-річного португальця, який обійдеться французькому клубу в 60 мільйонів євро та ще 10 млн у якості бонусів.

Також наголошується, що до угоди буде включено оренду Ренату Саншеша до складу Бенфіки.

Цього тижня Невеш має пройти медичне обстеження у Парижі, після чого підпише контракт.

Минулого сезону Невеш провів 55 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.