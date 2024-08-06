Франція

30-річний футболіст підписав контракт на два роки.

Півзахисник Аталанти Ганс Гатебур став гравцем Ренна, повідомляє прес-служба французького клубу.

Угода з 30-річним нідерландцем розрахована на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, сума трансферу становила близько 3 мільйонів євро.

Гатебур виступав за Аталанту з 2017 року, а до цього захищав кольори Гронінгена.

Минулого сезону Гатебур провів 32 матчі, в яких відзначився однією гольовою передачею.