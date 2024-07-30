"Грифони" зможуть викупити голкіпера за три мільйони євро.
П'єрлуїджі Голліні, ФК Дженоа
30 липня 2024, 21:19
Дженоа на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з воротарем Аталанти П'єрлуїджі Голліні.
Орендна угода з 29-річним італійцем розрахована до кінця сезону. При цьому у "грифонів" буде опція викупу футболіста за три мільйони євро, а сама оренда обійдеться в 1 млн євро.
Також додамо, що Голліні міг стати гравцем Монци, але його трансфер зірвався.
Минулого сезону Голліні провів 10 поєдинків за Наполі на правах оренди, з яких два на нуль при 13 пропущених м'ячах.