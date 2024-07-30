Італія

"Грифони" зможуть викупити голкіпера за три мільйони євро.

Дженоа на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з воротарем Аталанти П'єрлуїджі Голліні.

Орендна угода з 29-річним італійцем розрахована до кінця сезону. При цьому у "грифонів" буде опція викупу футболіста за три мільйони євро, а сама оренда обійдеться в 1 млн євро.

Також додамо, що Голліні міг стати гравцем Монци, але його трансфер зірвався.

Минулого сезону Голліні провів 10 поєдинків за Наполі на правах оренди, з яких два на нуль при 13 пропущених м'ячах.