Іспанія

Ексхавбек провів у Барселоні місяць.

Колишній гравець "блаугранас", Баварії, Ліверпуля та збірної Іспанії Тіаго Алькантара залишив тренерський штаб Барселони, повідомляє офіційний сайт каталонців.

33-річного іспанця на посаді помічника Гансі Фліка замінить Арнау Бланко, який раніше очолював Барселону U-16.

Нагадаємо, Алькантара приєднався до штабу каталонців 17 липня 2024-го.

Тьяго грав у Баварії під керівництвом Фліка. Нагадаємо, Тьяго — дворазовий переможець Ліги чемпіонів і чемпіонату світу серед клубів, семиразовий чемпіон Німеччини, чотириразовий чемпіон Іспанії.

У його активі 2 голи в 46 матчах за національну команду.