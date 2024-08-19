Мадридці не найкращим чином розпочали сезон.
КАРЛО АНЧЕЛОТТІ, GETTY IMAGES
19 серпня 2024, 10:04
Реал невдало розпочав сезон Ла Ліги-2024/25, зігравши внічию в першому турі з Мальоркою (1:1).
Як пише Opta, Реал вперше за 6 сезонів під керівництвом головного тренера Карло Анчелотті не виграв у першому турі Ла Ліги. Всього у 21 столітті мадридці 6 разів грали внічию у стартовому турі чемпіонату.
Наступний матч Реал проведе 25 серпня проти Вальядоліда.
Мальорка — Реал Мадрид 1:1 Відео голів та огляд матчу.