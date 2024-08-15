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Форвард Реала прокоментував перемогу над Аталантою.

Мадридський Реал напередодні у Варшаві обіграв бергамаську Аталанту в матчі за Суперкубок УЄФА.

Реал Мадрид — Аталанта 2:0 Відео голів та огляд матчу Суперкубку УЄФА

Після завершення гри нападник "бланкос" Кіліан Мбаппе оцінив свій дебютний виступ та гру команди.

"Почати із здобуття титулу, просто грати за цей клуб — усі знають, що це означає для мене. Це неймовірно. Ми в Реалі, а отже ми повинні вигравати титули. Відзначитись голом одразу — це маркер, навіть якщо мені завжди залишається, над чим працювати. Я це добре усвідомлюю.

Анчелотті дав нам багато свободи, але треба було бути зв’язаними з рештою партнерів, багато рухатись, щоб суперник не міг прочитати нашу гру. І, перш за все, отримувати задоволення від футболу.

50 голів за сезон? Якщо я зможу стільки забити, то буде 50. Ми в Реалі, у нас тут немає обмежень, найголовніше — перемагати і вдосконалюватись як команда.

Це був чудовий вечір, я довго чекав цього моменту. Грати в цій футболці, із цією емблемою, для цих вболівальників — це подарунок для мене.

Реал Мадрид — це про титули, тут потрібно перемагати, тому перший матч сезону за титул дуже важливий", — заявив французький виконавець.

Нагадаємо, що найкращим гравцем матчу за Суперкубок УЄФА визнано півзахисника Реала Джуда Беллінгема.